Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan bir operasyonda, şüpheli şahsın üzerinde 2 gram metamfetamin, 1 gram esrar ve bir adet bıçak ele geçirildi. Yasal işlemler başlatıldı.
Bilecik'te, emniyet güçlerinin hareketlerinden şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir şahsın hareketlerinden şüphelenen emniyet ekipleri şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Arama sırasında şüpheli şahsın üstünden 1 adet siyah renkli sustalı bıçak, 2 gram ağırlığında metamfetamin maddesi, 1 adet sigara şeklinde sarılmış esrar maddesi, 1 gram esrar maddesi (plastik kap içerisinde) ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK