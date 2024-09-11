Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde ve Aparat Ele Geçirildi
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan aparat bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce istihbarat ekipleriyle koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan şüpheli araçta; 5,39 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan bong aparatı ele geçirildi.
Araç içerisinde bulunan şüpheli hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK