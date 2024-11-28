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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Ecstasy Ele Geçirildi

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Ecstasy Ele Geçirildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde emniyet güçleri, şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 0,77 gram metamfetamin ile 2 adet ecstasy uyuşturucu hapı ele geçirdi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

BİLECİK (İHA) –Bilecik'te emniyet güçleri tarafından bir şahsın üst aramasında metamfetamin maddesi ile 2 adet ecstasy uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Büro Amirliği ekiplerince şüphelendikleri bir şahsı durdurarak, üst araması yaptı. Şahıs üst aramasında 0,77 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Şahsın hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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