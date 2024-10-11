Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
Bilecik'te narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta metamfetamin ve bong aparatı ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te narkotik ekipleri tarafından durdurulan şüpheli bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik-Eskişehir karayolu üzerindeki denetim noktasında durdurulan şüpheli bir araçta içinde bulunan iki şahsın üzerinde yapılan aramada 0,21 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan bong aparatı ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs yakalanırken haklarında yasal işlem başlatıldığı öğrenilid. - BİLECİK