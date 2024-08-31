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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 2 Kişi Yakalandı

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüpheli araçta 116 adet sentetik ecza (Galara) isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te şüpheli araç için yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 2 kişi yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışma sonrası şüpheli araca yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda araç içinde 116 adet sentetik ecza (Galara) isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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