Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalanırken, operasyonda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Temiz toplum, güvenli yarınlar' parolasıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Bozüyük ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
