Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı NARKO polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; Bilecik NARKO polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda planlı takip sonucunda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şahısların üzeri ve evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik aparat ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli hakkında ise; 'TCK 191-kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan, 4 şüpheli hakkında ise; "TCK 188-uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu gereğince yasal işlem başlatıldı.
Adli makamlarca; 2 şüpheli şahıs tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK