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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucusu satıcısı dahil olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 0,27 gram metamfetamin maddesi, 0,54 gram kannabinoid (Bonzai) ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Bong) ele geçirildi. Haklarında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şahıslara uyuşturucu madde satan şüpheli de tespit edilerek evinde yapılan aramada; 7,33 gram metamfetamin, 0,94 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparat (Bong) ele geçirildi. Konuyla ilgili uyuşturucu satıcısı ve 4 şüpheli şahıs yakalandı. 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı Gölpazarı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli şahsa ise; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gölpazarı Bilecik Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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