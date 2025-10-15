Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilere göz açtırılmıyor.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Temiz toplum ve güvenli yarınlar için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - BİLECİK