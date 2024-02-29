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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi. Operasyonda 11,49 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong aparatı ele geçirildi. Şahıslar hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 11,49 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong aparatı ele geçirilerek şahıslar hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bilecik Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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