Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi. Operasyonda 11,49 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong aparatı ele geçirildi. Şahıslar hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 11,49 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong aparatı ele geçirilerek şahıslar hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK