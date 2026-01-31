Haberler

220 gram uyuşturucu maddeyi çadırın içine saklamışlar

220 gram uyuşturucu maddeyi çadırın içine saklamışlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli bir otomobilde çadırın içine saklanmış 220 gram 'Skunk' uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde çadırın içine saklanmış vaziyette 220 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan yol kontrollerinde bir sürücünün şüpheli hareketleri sonrası hemen harekete geçti. Narkotik köpeği araçta yaptığı aramada bagaj kısmına geldiğinde o bölüme yoğunlaştı. Açılan bagajda çadır içine saklanmış 220,52 gram 'Skunk' maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, ilk sorguların ardından adliyeye sevk edildi. 1 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla, 1 şahıs savcılık işlemleri akabinde serbest bırakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı