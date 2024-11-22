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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gram Kokain Ele Geçirildi

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gram Kokain Ele Geçirildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan bir araçta 20 gram kokain bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te şüphe üzerinde durdurulan araç içinde 20 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde Narkotik ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüpheli bir araç durduruldu. Araç içinde bulunan 5 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 20,38 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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