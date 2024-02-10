Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli şahıstan 2'si tutuklandı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 4 şahıs üzerinde yapılan aramada; 17,99 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde aparatı, 1 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıslar hakkında; Uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçları kapsamında yasal işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 4 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edilirken diğer 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK