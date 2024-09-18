Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli, uyuşturucu madde bulundurma suçundan yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araç içinde bulunan 2 kişinin narkotik suçundan aranması olduğu anlaşıldı. Şüpheli araç içerisinde yapılan aramada; 3,86 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 0,43 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan bong aparatı ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK