Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araç içinde bulunan 2 kişinin narkotik suçundan aranması olduğu anlaşıldı. Şüpheli araç içerisinde yapılan aramada; 3,86 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 0,43 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan bong aparatı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK