Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7,37 gram metamfetamin, 2,38 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK