Bilecik'te uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmada 75,98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bilecik'te uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmada 75,98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gerçekleştirilen operasyonda 75,98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y. İsimli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem başlatıldı. Şahıs ilk ifadesinin ardından çıkarıldığı Bozüyük Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bilecik 3. Sayfa Haberler

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