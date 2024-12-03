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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 198 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 198 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bilecik'te durdurulan bir araçta 198,39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı ve yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te şüphe üzerinde durdurulan araç içinde 198,39 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde Bilecik-Eskişehir kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şüpheli 2 şahsın yapılan kontrollerinde; 198,39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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