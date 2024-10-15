Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 11,44 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan uyuşturucu operasyonunda -Eskişehir istikametinde seyir halinde olan şahıs Vezirhan'da araç içerisinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 11,44 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Şahsın uyuşturucu maddeyi Kocaeli'nden aldığı tespit edilirken, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK