Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 11,44 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan araçta 11,44 gram metamfetamin bulundu. Şahsın uyuşturucu maddeyi Kocaeli'nden aldığı tespit edilirken, hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan uyuşturucu operasyonunda -Eskişehir istikametinde seyir halinde olan şahıs Vezirhan'da araç içerisinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 11,44 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Şahsın uyuşturucu maddeyi Kocaeli'nden aldığı tespit edilirken, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK