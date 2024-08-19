Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 10,86 Gram Madde Ele Geçirildi
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10,86 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı ve yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10,86 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 10,86 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK