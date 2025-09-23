Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sentetik kannabinoid, sentetik ecza ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerle ilgili önemli bir başarıya imza attı.

Bilecik'te polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 122,51 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 adet sentetik ecza (Lyrica), 1,88 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen aseton ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
