Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, muhtelif miktarda esrar maddesi ve grinder ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda muhtelif miktarda esrar maddesi ile grinder (öğütücü) ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Zehirden uzak, hayata yakın bir gelecek için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir" dedi. - BİLECİK

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
