Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, muhtelif miktarda metamfetamin ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, 'Maddenin değil, hayatının bağımlısı ol' sloganıyla uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - BİLECİK