Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir kişi tutuklandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı istihbarat faaliyeti kapsamında Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 100 gram mefetamin emdirilmiş tütün ve 12 adet dolu makaron, 15 gram bonzai, 1 adet amfetamin saklama kutusu, içinde amfetamin bulunan iki plastik kutu 70 ml ve 200 ml, 6 adet sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan T.A. ve F.A. isimli iki şüpheliden T.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Trump, İsrail Meclisi'nde! Deftere 'Bu yeni bir başlangıç' notunu düştü

Tarihi görüntüler! İşte Trump'ın Meclis defterine yazdığı o not
9 gün enkaz altında kalan Emine Barutçu'nun film gibi hikayesi: Beni ölü sandılar

Enkazda kaç gün kaldığını duyunca inanamadı: Beni ölü sandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eyüpspor, Orhan Ak ile anlaşma sağladı

Süper Lig ekibinin başına geçti
9 gün enkaz altında kalan Emine Barutçu'nun film gibi hikayesi: Beni ölü sandılar

Enkazda kaç gün kaldığını duyunca inanamadı: Beni ölü sandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.