Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekipleri yaptıkları denetimde şüpheli bir şahsın üzerinde 1 gram metamfetamin buldu. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te polis ekiplerinin şüphelendikleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bağlı ekipleri yaptıkları bir denetimde bir şahısın şüpheli hareketleri sonrası üzerinde arama yapıldı. Şahsın üzerinden 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, hakkında 'TCK 191- kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu niteliğinde yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK