Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Uyuşturucuyla mücadele' kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Osmaneli ilçesi polis bölgesinde bir şüpheliye ait iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli İ.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BİLECİK