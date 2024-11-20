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Bilecik'te Uyuşturucu Kullanımından Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te Uyuşturucu Kullanımından Aranan Şahıs Yakalandı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanma suçundan aranan bir kişiyi yakaladı. Şahsın 115 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Bilecik'te emniyet güçleri tarafından aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bilecik'te uyuşturucu madde kullandığı için araması olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında 115 gün süreyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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