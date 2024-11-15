Bilecik'te Uyuşturucu Ele Geçirildi
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine yapılan operasyonla, otobüs terminalinde bir şahsın üst aramasında sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçerek Bilecik terminalinde şüpheli şahıs üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.
Bilecik'te gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçerek Bilecik otobüs terminalinde şüpheli şahısın üst aramasında; Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında; 'TCK 191 - kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK