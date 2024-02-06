Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan Şahıs Serbest Bırakıldı

Bilecik'te 2 ayrı suçtan araması olan ve yakalandığında üzerinde uyuşturucu çıkan şahın çıkarıldığı mahkemece serbest kaldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Timleri tarafından kapsamında 2 ayrı suçtan aranma kararı bulunan şahıs ekipler tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 3,94 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK