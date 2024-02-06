Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Bulunan Şahıs Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narko Timleri tarafından 2 ayrı suçtan aranan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 3,94 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik'te 2 ayrı suçtan araması olan ve yakalandığında üzerinde uyuşturucu çıkan şahın çıkarıldığı mahkemece serbest kaldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Timleri tarafından kapsamında 2 ayrı suçtan aranma kararı bulunan şahıs ekipler tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 3,94 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Mahkeme Yakalama Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title