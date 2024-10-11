Bilecik'te Üniversite Öğrencilerine Dolandırıcılık ve Güvenlik Eğitimi

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'te "Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın Projesi" kapsamında BŞEÜ yerleşkesinde açılan stantta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 253 öğrenci dolandırıcılık, dolandırıcılık çeşitleri, polislik mesleğine giriş şartları ve genel güvenlik konuları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca açılan bir diğer stantta terör, narkotik, güvenlik, siber, asayiş ve toplum destekli şube müdürlüğü görevlileri tarafından üniversite öğrencilerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinden uzak tutulmasını sağlamak amacıyla "El Ele Güvenli Geleceğe" proje adı altında bilgilendirme ve önleme faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler tarafından üniversite yerleşkesi içerisinde açılan stantta öğrencilere bilgilendirme yapılmaya devam edileceği bildirildi.

Ardından ekipler sorumluluk alan huzur toplantısı hakkında 10 mahalle muhtarlığını ziyaret edildi. - BİLECİK