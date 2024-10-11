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Bilecik'te Üniversite Öğrencilerine Dolandırıcılık ve Güvenlik Eğitimi

Bilecik'te Üniversite Öğrencilerine Dolandırıcılık ve Güvenlik Eğitimi
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Bilecik Emniyet Müdürlüğü, BŞEÜ öğrencilerine dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaparak, 'Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın Projesi' kapsamında stantlar açtı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'te "Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın Projesi" kapsamında BŞEÜ yerleşkesinde açılan stantta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 253 öğrenci dolandırıcılık, dolandırıcılık çeşitleri, polislik mesleğine giriş şartları ve genel güvenlik konuları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca açılan bir diğer stantta terör, narkotik, güvenlik, siber, asayiş ve toplum destekli şube müdürlüğü görevlileri tarafından üniversite öğrencilerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinden uzak tutulmasını sağlamak amacıyla "El Ele Güvenli Geleceğe" proje adı altında bilgilendirme ve önleme faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler tarafından üniversite yerleşkesi içerisinde açılan stantta öğrencilere bilgilendirme yapılmaya devam edileceği bildirildi.

Ardından ekipler sorumluluk alan huzur toplantısı hakkında 10 mahalle muhtarlığını ziyaret edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Güvenlik bilecik 3-sayfa Eğitim Sağlık

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