Bilecik'te Üç Tekerlekli Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

Bilecik'te seyir halinde devrilen üç tekerlekli motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü alt geçidi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; köyde seyir halinde 11 ACE 241 plakalı üç tekerlekli motosiklet sürücüsü Minire G. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan üç tekerlekli motosiklet devrilirken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan D.S.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK