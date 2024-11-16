Bilecik'te Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Bin 444 Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 7 bin 444 adet (dal) doldurulmuş makaron, 34 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kentte 2 işyerlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyında 7 bin 444 adet (dal) doldurulmuş makaron, 34 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele' kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK