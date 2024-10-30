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Bilecik'te Traktör Römorku Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Traktör Römorku Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Bilecik Gölpazarı ilçesinde seyir halindeki traktör römorkunun devrilmesi sonucu 80 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Bilecik'te seyir halindeki traktör römorku devrilirken, sürücüsü yaralandı

Alınan bilgilere göre; Bilecik Gölpazarı ilçesine bağlı Aktaş Köyü'nden ilçe merkezine seyir halindeki 11 AT 681 plakalı traktör sürücü Avni Aşırı (80) Bolatlı Köyü, yol ayrımında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün römorku devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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