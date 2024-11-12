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Bilecik'te Trafik Yoğunluğu Sürücüleri Çileden Çıkarıyor

Bilecik'te Trafik Yoğunluğu Sürücüleri Çileden Çıkarıyor
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Bilecik'te sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Kent merkezinden sanayi istikametine kadar uzanan uzun araç kuyrukları, sürücülerin şikayetlerine neden oluyor.

Bilecik'te sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sürücüleri çileden çıkarırken, vatandaşlar, kentin araç yoğunluğundan yaşanmaz bir şehir haline geldiğini söylediler.

Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine çift yönlü sabah başlayan trafik yoğunluğu akşam üzeri iş çıkışında da devam ediyor. Eskiden sanayi rampası iniş yaşanan araç yoğunluğu artık Hamsu Köprüsü üzerinden üniversite istikametine başlayınca araçlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Araç kuyrukları zaman zaman sanayi rampasından Tepebaşı'na kadar ulaşırken, Tepebaşı mevkiinden de İl Özel İdare kavşağına kadar sürüyor. Sürücüler bu araç yoğunluğu ve trafik çilesine bir çözüm bulmalarını istediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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