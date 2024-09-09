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Bilecik'te Trafik Kurallarını İhlal Eden 42 Araç Sürücüsüne 107 Bin 526 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan trafik uygulamalarında 42 araç sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 107 bin 526 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te trafik kurallarını ihlal eden 42 araç sürücüsüne 107 bin 526 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan trafik uygulamalarında 260 araç sürücüsü denetlenirken 42 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

15 araç sürücüsüne 'Trafik İşaretlerine Uymamak', 8 araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 4 araç sürücüsüne 'Sürücü belgesi geri alındığı halde motorlu araç kullanmak', 3 araç sürücüsüne 'Alkollü araç kullanmak', 3 araç sürücüsüne 'Dur ihtarına uymamak', 2 araç sürücüsüne 'Kırmızı ışık ihlali', 2 araç sürücüsüne 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 1 araç sürücüsüne 'Yaya yolunda araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Muayenesiz araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Kavşaklarda duraklamak', 1 araç sürücüsüne 'Aykırı ışık kullanımı', 1 araç sürücüsüne 'yetersiz ehliyet' maddeleri gereğince toplam 107 bin 526 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

bilecik 3-sayfa Güncel trafik Yaşam

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