Bilecik'te Trafik Kural İhlali Yapan 94 Araç Sürücüsüne 223 Bin 206 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te trafik kural ihlali yapan 94 araç sürücüsüne 223 bin 206 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 363 araç sürücüsüne denetlenirken 94 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 70 araç sürücüsüne 'Radar-hız ihlali', 7 araç sürücüsüne 'Muayenesiz araç kullanmak', 4 araç sürücüsüne 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 3 araç sürücüsüne 'Taşıt kullanma sürelerine aykırı araç kullanmak', 3 araç sürücüsüne 'Sigortasız araç kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesi sınıfına göre kullanmaya yetkili olmadığı aracı kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddeleri gereğince toplam 223 bin 206 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK