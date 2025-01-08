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Bilecik'te Trafik Kontrollerinde 5 Bin 575 Araç Kontrol Edildi

Bilecik'te Trafik Kontrollerinde 5 Bin 575 Araç Kontrol Edildi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nün 10 gün süren uygulamalarında 4 milyon 957 bin 374 TL idari para cezası kesildi. 482 trafik uygulaması sırasında 2 bin 180 sürücüye ceza uygulanırken, birçok aranan şahıs ve kaçak ürün de ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan trafik kontrollerinde sürücülere 4 milyon 957 bin 374 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü kentte 10 gün boyunca huzuru ve güvenliğini sağlamak amacı ile yürütülen çalışmalar hakkında bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "Asayiş uygulamaları kapsamında 8 bin 113 şahıs kontrol edilerek, 25 aranan şahıs yakalanmıştır. 145 işyeri umuma açık yer kontrol edilmiştir. 81 okul, 72 metruk bina, 108 park bahçe kontrol edilmiştir. 132 olay meydana gelmiş, 13 faili meçhul olay faili tespit edilmiştir. 98 şüpheli yakalanmış, 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Narkotik suçlarına karşı yapılan çalışmalar çerçevesinde ise; 4 operasyon gerçekleştirilerek, 5 şüpheli yakalanmıştır. 10 yıl aranması olan 1 şahıs yakalanmıştır. 24,23 gram (gr) metanfetamin, 12,15 gr esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet bong aparatı ele geçirilmiştir" denildi.

Sahte içki ele geçirildi

Açıklamanın devamında, "Kaçakçılık suçlarına karşı yapılan çalışmalar faaliyetinde ise; 2 Operasyon gerçekleştirilmiştir. 4 şüpheli yakalanmıştır. 3 adet tabanca, 5 tabanca şarjörü, 91 adet fişek 7 adet bandrölsüz içki, 15 litre ve 24 adet şişelenmiş el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 12 adet içki yapımında kullanılan aroma ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

4 milyon 957 bin 374 TL idari para cezası uygulandı

Açıklamanın sonunda, "Trafik kontrollerinde ise; 89 ayrı noktada, 482 trafik uygulaması gerçekleştirilerek 5 bin 575 araç kontrol edilmiş, 2 bin 180 araç sürücüsüne toplam 4 milyon 957 bin 374TL idari para cezası uygulanmış, 77 araç trafikten men edilmiştir. 36 ehliyetsiz, 6 alkollü, bin 466 hız limitine uymayan sürücü tespit edilmiştir" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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