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Bilecik'te Trafik Kazasında Sürücüler Yaralanmadan Kurtuldu

Bilecik'te Trafik Kazasında Sürücüler Yaralanmadan Kurtuldu
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Bilecik'te valilik kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Araçlarda büyük hasar oluşurken, sürücüler burnu bile kanamadan kazayı atlattı.

Bilecik'te seyir halindeki 2 otomobilin valilik kavşağında çarpışması sonucu araçlarda büyük hasar meydana gelirken, sürücülerin burnu bile kanamadı.

Kaza ; dün gece Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinden valilik istikametine seyir halindeki Murat S. idaresindeki 11ABL 144 otomobil ile Cumhuriyet Caddesinde seyir halinde bulunan Necati Y. idaresindeki 11 BB 933 plaka otomobille kavşakta çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücülerin burnu bile kanamadı.

Kaza yapan araç 11 ABL 144 otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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