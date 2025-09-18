Bilecik'te Trafik Kazasında 2 Yaralı

Bilecik'te kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik-Gölpazarı-Yenipazar karayolu Kavacık köyü girişinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki Hasan O. idaresindeki 11 EF 210 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Nurettin K. idaresindeki 26 BN 069 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç sürücü Nurettin K. ile araç içinde yolcu olarak bulunan Nezahet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Yenipazar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK