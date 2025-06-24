Bilecik'te Trafik Kazası: Yaya Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası: Yaya Yaralandı
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Bilecik'te bir otomobilin yolun karşısına geçmekte olan bir yayaya çarpması sonucu yaralanma meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinden Kurtul Sokağa dönüş yapan Ertuğrul P. idaresindeki 11 ACA 922 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Gülşen P.'ye çarptı. Yaşanan trafik kazasında yaya Gülşen P. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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