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Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolunda kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolunda seyir halindeki 16 BVH 90 plakalı otomobil sürücüsü R.Ş., bir viraja girdiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkarak durabildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü R.Ş. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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