Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük- Eskişehir kara yolunda seyir halindeki 11 AAV 404 plakalı otomobilin sürücüsü Zeynep Ü., aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında otomobil sürücüsü Zeynep Ü. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK