Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçarken, yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük-Bursa karayolunda seyir halindeki 16 P 9345 plakalı otomobil sürücü Nadir S., Aksutekke mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçarken, yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK