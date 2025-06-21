Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Su Kanalına Uçtu

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Bilecik-Sakarya-İstanbul D-650 karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, su kanalına uçtu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçarken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Sakarya- İstanbul D-650 karayolunda seyir halinde olan 34 RD 6952 plakalı otomobil sürücüsü Ali D., Osmaneli İlçesi Ciciler Köyü mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafından bulunan su kanalına çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Ali D. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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