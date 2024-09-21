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Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki kamyonet sürücüsü Furkan İpek, havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan İpek, hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'te öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Osmaneli-Bilecik kara yolunda seyir halinde bulunan 11 AD 034 plakalı kamyonet sürücüsü Furkan İpek (24), Gülümbe mevkisinde havanın yağışlı olması sebebiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan araç yolun karşı şeridine takla atarak geçti. Yaşanan trafik kazasında sürücü ağır araç içinde yolcu olarak bulunan Yunus İ., Ayşe Y. ve Zeynep İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Ağır yaralı kamyonet sürücüsü Furkan İpek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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