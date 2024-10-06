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Bilecik'te Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
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Bilecik'te otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönünde ilerleyen N.B., idaresindeki 11 AP 661 plakalı kamyonet ile 1. Organize Sanayi bölgesinden çıkış yapmak isteyen A. Ç. yönetimindeki 11 EC 157 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Yaşanan kazada otomobil sürücü A. Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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