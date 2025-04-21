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Bilecik'te Trafik Kazası: Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Bilecik'te Trafik Kazası: Otomobil Şarampole Yuvarlandı
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Bilecik-Pazaryeri karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Pazaryeri karayolunda seyir halimindeki 11 DY 146 plakalı otomobil sürücü Serkan T. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafına takla atarak, bir bahçeye devrildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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