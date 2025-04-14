Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Bilecik'te park halindeki bir araca çarpan motosikletin sürücüsü M.U. (15), kaza sonrası yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bilecik'te, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sonucu sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Beşiktaş Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi üzerinde tescilsiz motosikletiyle seyir halindeki M.U. (15) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet olun sağında park halinde bulunan 11 ABS 424 plakalı araca çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü M.U. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa