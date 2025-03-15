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Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Bilecik'te seyir halindeki hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeki hafifi ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı, Dedeoğlu Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere Atatürk Bulvarı'ndan seyir halindeyken, Dedeoğlu Caddesi istikametine dönüş yapmak isteyen Mustafa K. idaresindeki 11 AY 464 plakalı hafifi ticari araç ile Tepebaşı istikametinden Kayı Plaza Kavşağına seyir halindeki Serhat B. idaresindeki 11 ACA 075 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Serhat B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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