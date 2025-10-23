Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü ve Yaya Yaralandı

Güncelleme:
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yaya hafif yaralandı. Motosikletin bir yayaya çarpması sonucu iki taraf da hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ile yaya hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Berat T. idaresindeki 54 ALB 349 plakalı motosiklet, Abdülhamithan Bulvarı üzerinde merkez istikametine seyir halindeyken, Yaşayan Şehir Müzesi önüne geldiğinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Zeki S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem motosiklet sürücüsü hem de yaya hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada motosiklette maddi hasar meydana gelirken, Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
