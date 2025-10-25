Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Kamyonete Çarptı, 1 Yaralı

Bilecik'te ters istikamete dönüş yapmaya çalışan kamyonete motosiklet çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamsu Köprüsü'nün girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sanayi istikametine Dilara A. idaresindeki 11 ACL 837 plakalı motosikleti aynı istikamete seyir ederken ters istikamete dönüş yapmak isteyen kamyonete çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Dilara A. yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinden ayrılan kamyonetin plakası ve sürücünün tespiti için çalışmalara başladı. - BİLECİK